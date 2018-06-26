Страны БРИКС создадут группировку спутников дистанционного зондирования Земли

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФсообщил о планах России создать вместе со странами БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) космическую группировку спутников дистанционного зондирования Земли."Я подписал распоряжение о проведении переговоров по заключению между Бразильским космическим агентством, государственной корпорацией "Роскосмос", Индийской организацией космических исследований, Китайской национальной космической администрацией и Южно-Африканским национальным космическим агентством переговоров для заключения соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС", - сказал председатель правительства на встрече с главой РоскосмосаРогозин сообщил, что будущим участникам соглашения "уже удалось провести встречи и переговоры". "Крайне важно сформировать такую синергию возможностей для создания группировки дистанционного зондирования Земли, потому что такие космические аппараты есть у нас, у Китайской Народной Республики, Индия имеет такие космические амбиции", - считает он. На взгляд главы Роскосмоса "в складчину это будет и коммерциализированно должным образом".