США пугают Турцию санкциями за покупку у России С-400
22:31 26.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Вашингтон может заблокировать передачу Турции новейших истребителей F-35 за покупку Анкарой систем С-400 у России, передает «Росбалт».
«Как вы знаете, в рамках этой программы США сохраняют в своем ведении самолеты до передачи, а это происходит только после долгого процесса обучения (пилотов). Я считаю, что это помогает нам в сложившихся обстоятельствах, поскольку это дает нам время, чтобы продолжать передавать сигналы (турецкой стороне). Насколько я понимаю, мы сейчас находимся на стадии обучения (пилотов). Мы считаем, что у нас есть законные полномочия, чтобы отказать в передаче при определенных обстоятельствах, которые включают обеспокоенности с точки зрения национальной безопасности», — сообщил Митчелл.
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