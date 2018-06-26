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Новости

Аргентина обошла Нигерию со счетом 2:1

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23:06 26.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге, игру посетили 64 468 человек.

Счет в матче на 14-й минуте открыл аргентинский нападающий Лионель Месси. Этот гол стал 100-м на чемпионате мира в России, а стадион в Санкт-Петербурге стал 100-м, на котором Месси забивал голы за свою карьеру. На 49-й минуте отличился полузащитник сборной Нигерии Виктор Мозес с пенальти. Победный мяч на 86-й минуте забил защитник Маркос Рохо.

Сборная Аргентины одержала первую победу на турнире и набрала четыре очка. Аргентинцы заняли второе место в группе D, уступив лидерство хорватам. В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет с командой Франции, которая заняла первое место в группе С. Нигерийцы набрали три очка и завершили выступления на турнире.

Матч 1/8 финала между сборными Аргентины и Франции пройдет 30 июня в Казани. 

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