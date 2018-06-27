Суд приостановил решение бюро "Яблока" об отмене выдвижения Митрохина - адвокат

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд назначил на 2 июля рассмотрение по существу иска лидера московского отделения "Яблока"к бюро партии, которое отменило его выдвижение на выборах мэра Москвы, и приостановил это решение бюро. Об этом рассказал в среду ТАСС адвокат истца"Решение бюро партии об отмене выдвижения Митрохина приостановлено решением суда", - сказал он.Председательствующая судья заявила о том, что рассмотрение дела по существу состоится 2 июля. Кроме того, суд привлек в качестве ответчика и саму партию "Яблоко"."Определение суда об обеспечительных мерах принято, но при этом мы полагаем, что никаким образом статус Митрохина не изменился. Я полагаю, что он не является кандидатом", - сказал ТАСС заместитель председателя "Яблока" Николай Рыбаков.