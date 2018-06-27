Путин сообщил, что будет смотреть матч РФ-Испания, но не решил, приедет ли на стадион

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФнамерен поболеть за российскую сборную в ее матче с командой Испании, однако пока не решил, поедет ли он на стадион. Об этом сам глава государства рассказал журналистам, задавшим ему вопрос о предстоящей 1 июля игре."Я точно буду смотреть, буду болеть", - сказал Путин. "Но приду ли на стадион или нет, пока еще не знаю", - добавил он.