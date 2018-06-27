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Путин сообщил, что будет смотреть матч РФ-Испания, но не решил, приедет ли на стадион

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14:32 27.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин намерен поболеть за российскую сборную в ее матче с командой Испании, однако пока не решил, поедет ли он на стадион. Об этом сам глава государства рассказал журналистам, задавшим ему вопрос о предстоящей 1 июля игре.

"Я точно буду смотреть, буду болеть", - сказал Путин. "Но приду ли на стадион или нет, пока еще не знаю", - добавил он.

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