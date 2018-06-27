Тренер сборной Германии: Мы не заслужили выхода в 1/8 финала
20:30 27.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная Германии по футболу своей игрой в матче с южнокорейцами не заслужила права выйти в плей-офф чемпионата мира в России. Об этом на пресс- конференции после матча заявил главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв.
Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, также не смогла выйти в плей-офф турнира в России. Немцы заняли последнее, четвертое место в группе F, уступив в заключительном туре группового этапа команде Южной Кореи со счетом 0:2.
"На данном этапе тяжело что-то сказать, мы ужасно разочарованы тем, что нас выбили из турнира. Нам надо поздравить соперников [сборные Швеции и Мексики], которые вышли из группы. Мы же не заслужили второго чемпионства, не заслужили того, чтобы выйти в 1/8 финала", - сказал Лёв.
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