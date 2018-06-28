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Все иски Украины к РФ по Донбассу и Крыму ЕСПЧ объединил в два больших производства

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10:32 28.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Заместитель главы украинского минюста Иван Лещина написал в своем фейсбуке, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил все иски Украины против России по Донбассу и Украине в два больших производства.

Он отметил, что вместо пяти украинских дел против России осталось три (заявление о вывозе детей из Донбасса в Россию осталось в самостоятельном производстве). По мнению Лещины, это решение ЕСПЧ не позволит представителям российских властей избирательно отвечать на иски. Он также выразил уверенность, что Россия придумает «что-то новое» и при этом заверил, что украинские власти «не спят».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Газета.Ru

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