Росрыболовство создаст сеть государственных рыбных магазинов
11:20 28.06.2018 Источник: Эхо Москвы
ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» создаст в России сеть рыбных магазинов «по доступным ценам», говорится в сообщении на сайте предприятия. Магазины позволят «стабилизировать цены на рынке», уверены в компании.
У «Нацрыбресурса» уже есть один социальный рыбный магазин: в конце 2017 года на территории Калининградского морского рыбного порта открылся магазин «Портовый», в нем продается продукция, поступающая напрямую от рыбаков, минуя посредников. РБК
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