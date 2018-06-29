США: в результате нападения на редакцию газеты Capital погибли пять человек
07:58 29.06.2018 Источник: Газета.Ru
Полиция подозревает Джеррода Уоррена Рамоса в нападении 28 июня на редакцию Capital Gazette в городе Аннаполис. Об этом сообщает Capital Gazette со ссылкой на источники. В результате происшествия погибли пять человек. Подозреваемый был задержан полицией. По данным издания, Рамос фигурировал в одной из статей газеты, из-за которой он обвинил издание в клевете в 2012 году. Как отмечается, впоследствии Рамос на протяжении многих лет критиковал деятельность издания в соцсетях. При этом, по словам источников, стрелок также преследовал сотрудников Capital Gazette. Ранее СМИ сообщили, что подозреваемый в нападении на редакцию Capital Gazette в 2012 году подавал на издание в суд за клевету.
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