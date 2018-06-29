Трамп предлагал Макрону выгодную торговую сделку за выход Франции из ЕС - WP
09:05 29.06.2018 Источник: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп предлагал французскому лидеру Эммануэлю Макрону выгодную торговую сделку, при условии выхода Франции из Евросоюза. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, в апреле в ходе совместной встречи Трамп предложил Макрону покинуть ЕС в обмен на торговую сделку, условия которой были более выгодные, чем с Евросоюзом в целом.
Как отмечается, в Белом доме не стали комментировать данную информацию.
Ранее Макрон заявил, что Евросоюз не станет подчиняться в сфере торговли односторонним «указам». Газета.Ru
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