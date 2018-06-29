США заверили Германию, что пока не будут применять санкции к трубопроводам

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия получила гарантии от США, что Вашингтон пока не будет применять экстерриториальные санкции к проектам, связанным с трубопроводами. Об этом заявила на брифинге в Берлине в пятницу представитель Министерства экономики"Мы говорили раньше, что мы отклоняем экстерриториальные санкции. Это касается всех стран и любых раскладов. В случае с Россией получилось так, что были переговоры с российской и с американской стороной. И мы получили обещания американской стороны, там речь шла прежде всего о проектах, связанных с трубопроводами, есть обещание американской стороны эти проекты пока что вывести из-под санкций", - сказала она."США нам сказали, что они пока что отказываются от санкций против газопроводов", - уточнила она еще раз. Айнхорн не смогла сказать, что она понимает под словосочетанием "пока что".Представитель Минэкономики добавила, что переговоры с американской стороной состоялись сразу после того, как в прошлом году в США был принят закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, который в теории мог затрагивать и европейские компании, работающие в сфере энергетики. Некоторые позиции были сформулированы непонятно для немецкой стороны, именно поэтому Берлин запросил разъяснения у Вашингтона.Президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", предусматривающий ужесточение ограничительных мер в отношении России, Ирана и КНДР.