Расширение переработки алюминия в регионах может стать стимулом развития российской экономики

15:12

Проекты по стимулированию переработки алюминия в российских регионах являются важным условием развития экономики РФ, отметил глава Чувашиив ходе организованного в Чебоксарах Алюминиевой ассоциацией совещания. В мероприятии приняли участие члены правительства Чувашской Республики, более 50 представителей бизнеса региона и других субъектов Российской Федерации, в частности, специалисты алюмопотребляющих предприятий Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Нижегородской и Ульяновской областей.

По словам Игнатьева, регион открыт для инвесторов и инновационных проектов, сообщает Алюминиевая ассоциация. Так, в июне в Моргаушском районе Республики предприятие «Сеспель» запустило производство танк-контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих продуктов. «Мы должны поддерживать и развивать производства продукции на основе алюминия, которая пойдет, в том числе, на экспорт и поддержание экономики. Мы готовы к продолжению создания условий для расширения его применения», - сказал Игнатьев.

На сегодня среднедушевое потребление алюминия в таких развитых странах, как Германия и Южная Корея, более чем в 4 раза превышает российский уровень. По оценкам экспертов, стимулирование алюминиевой отрасли может обеспечить рост производства продукции высоких переделов в два раза, а также даст более 1% прироста ВВП. Кроме того, инновационные проекты, которые могут быть реализованы, приведут к созданию тысяч новых рабочих мест и ускорению технологического развития страны.

В ходе совещания участникам были представлены проекты по очистке воды с коагулянтами на основе алюминия («Реагенты Водоканала»), возможности обработки алюминиевых профилей и полуфабрикатов («ТАТПРОФ»), опыт освоения и развития инновационной технологии сварки алюминиевых сплавов («СЕСПЕЛЬ»), возможности по глубокой переработке алюминия («ГС Резерв»), производственно-технологические возможности «НПО «Каскад».

Специалисты отметили огромный потенциал применения алюминия, который может быть востребован во многих отраслях для развития городской инфраструктуры, в строительстве, сельском хозяйстве, судостроении, машиностроении, вагоностроении и других секторах производства. Этому способствует и большая работа, проводимая Алюминиевой ассоциацией и ее членами по модернизации нормативной базы для расширения номенклатуры алюминиевой продукции и областей ее применения.

Василий Столбунов