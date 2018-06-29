И.о. губернатора Магаданской области предложил не повышать пенсионный возраст для жителей региона

17:00 Источник: Эхо Москвы

И.о. губернатора Магаданской областипредложил не повышать пенсионный возраст для жителей региона. Об этом сообщается на сайте областного правительства. Пенсионный возраст для людей, работающих на крайнем севере, предлагается повысить с 50 до 58 лет для женщин и с 55 до 60 лет для мужчин.

Сергей Носов входит в состав Высшего совета Единой России. Членам партии запретили критиковать пенсионную реформу. Эхо Москвы