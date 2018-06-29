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Новости

И.о. губернатора Магаданской области предложил не повышать пенсионный возраст для жителей региона

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17:00 29.06.2018 Источник: Эхо Москвы

И.о. губернатора Магаданской области Сергей Носов предложил не повышать пенсионный возраст для жителей региона. Об этом сообщается на сайте областного правительства. Пенсионный возраст для людей, работающих на крайнем севере, предлагается повысить с 50 до 58 лет для женщин и с 55 до 60 лет для мужчин. 

Сергей Носов входит в состав Высшего совета Единой России. Членам партии запретили критиковать пенсионную реформу. Эхо Москвы

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