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Страны БРИКС создадут Форум разведссобществ

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18:00 29.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства БРИКС создадут свой Форум разведсообществ. Как сообщили в пресс- службе Совбеза России, договоренность об этом была достигнута на прошедшей в ЮАР восьмой встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"Высокие представители договорились об учреждении Форума разведывательных сообществ БРИКС", - говорится в сообщении.

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