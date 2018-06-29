Страны БРИКС создадут Форум разведссобществ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства БРИКС создадут свой Форум разведсообществ. Как сообщили в пресс- службе Совбеза России, договоренность об этом была достигнута на прошедшей в ЮАР восьмой встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности."Высокие представители договорились об учреждении Форума разведывательных сообществ БРИКС", - говорится в сообщении.