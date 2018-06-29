РФ вводит ограничения в отношении литовских мемориальных проектов
19:20 29.06.2018 Источник: РБК
Россия вводит ограничения в отношении литовских мемориальных проектов, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В частности, гражданам Литвы, планирующим посетить проект «Миссия Сибирь» для восстановления захоронений литовских ссыльных, не будут выданы российские визы.
Это делается из-за заморозки ремонтно-восстановительных работ на захоронениях советских воинов и демонтажа мемориалов в Литве. РБК
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