0
0
169
Новости

РФ вводит ограничения в отношении литовских мемориальных проектов

Добавить в избранное

19:20 29.06.2018 Источник: РБК

Россия вводит ограничения в отношении литовских мемориальных проектов, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В частности, гражданам Литвы, планирующим посетить проект «Миссия Сибирь» для восстановления захоронений литовских ссыльных, не будут выданы российские визы.

Это делается из-за заморозки ремонтно-восстановительных работ на захоронениях советских воинов и демонтажа мемориалов в Литве. РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:40 29.06.2018
FIFA не выявила антидопинговых нарушений во время ЧМ-2018
0
303
18:00 29.06.2018
Страны БРИКС создадут Форум разведссобществ
0
375
17:32 29.06.2018
В России идет работа над авиадвигателями шестого поколения - разработчик
0
538
17:12 29.06.2018
Порог беспошлинного ввоза в РФ не будет снижен с 1 июля 2018 г.
0
560
17:00 29.06.2018
И.о. губернатора Магаданской области предложил не повышать пенсионный возраст для жителей региона
0
447
16:32 29.06.2018
В Стокгольме формируется трибунал по иску "Газпрома" к "Нафтогазу"
0
880
16:12 29.06.2018
В аэропорту Домодедово задержан человек, утверждавший, что у него взрывное устройство
0
525
16:00 29.06.2018
Трамп хочет, чтобы США вышли из ВТО - СМИ
0
769
15:32 29.06.2018
Цена барреля нефти марки Brent достигла $79
0
749
15:12 29.06.2018
Расширение переработки алюминия в регионах может стать стимулом развития российской экономики
0
555

Возврат к списку