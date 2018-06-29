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Новости

Украинский националист значительно раздвинул гипотетические границы Украины

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20:40 29.06.2018 Источник: REGNUM

Территории Дальнего Востока, именуемые в документах Российской империи Зеленым клином, до 1921 года принадлежали Украине, заявил лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, сто лет назад территория Украины была в 1,6 раза больше, чем сейчас. В нее входили не только земли российского Дальнего Востока, но и Брянская область. А также многие территории Польши и Словакии.

Тягнибок также заявил о том, что Москва якобы украла у Киева всё культурное наследие, например, песни Сечевых Стрельцов и целый ряд других «украинских произведений».  ИА REGNUM

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