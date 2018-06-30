В Чехии строят центр обработки данных со спутников НАТО
11:48 30.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центр спутникового наблюдения чешской армейской разведки и НАТО под кодовым названием SATCEN разместится в Чехии. Его создание официально начнется с 1 июля, сообщила в субботу журналистам пресс- секретарь военной разведки республики Алжбета Ритгофова.
"В Чехии с воскресенья начнет создаваться центр оперативного анализа спутниковой информации SATCEN, - сказала она. - Он будет обрабатывать снимки, которые, кроме прочего, должны использоваться для нужд спасателей во время стихийных бедствий".
Центр будет заниматься получением и обработкой спутниковых фотографий и данных с радаров для ВС Чехии и НАТО. Речь, в частности, идет о данных, которые будут использоваться в ходе международных миссий под эгидой Североатлантического альянса.
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