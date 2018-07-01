Сегодня вступили в силу поправки в ПДД
11:24 01.07.2018 Источник: РОСБАЛТ
С сегодняшнего дня в Правилах дорожного движения появились новшества, передает «Росбалт». Изменения усиливают ограничения на въезд автомобилей с грязным выхлопом. Нововведения коснутся владельцев автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и других.
Также были утверждены несколько новых дорожных знаков, в частности, знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», знак «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», табличка «Экологический класс транспортного средства», которая будет устанавливаться вместе со знаками «Движение механических транспортных средств запрещено», «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Движение мотоциклов запрещено», «Поворот запрещен» и некоторыми другими.
Кроме того, в ПДД появились такие понятия, как гибридный автомобиль, электромобиль, уточняется значение термина «островок безопасности» и «разделительная полоса».
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