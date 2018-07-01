Сегодня вступили в силу поправки в ПДД

11:24 Источник: РОСБАЛТ

С сегодняшнего дня в Правилах дорожного движения появились новшества, передает «Росбалт». Изменения усиливают ограничения на въезд автомобилей с грязным выхлопом. Нововведения коснутся владельцев автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и других.

Также были утверждены несколько новых дорожных знаков, в частности, знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», знак «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», табличка «Экологический класс транспортного средства», которая будет устанавливаться вместе со знаками «Движение механических транспортных средств запрещено», «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Движение мотоциклов запрещено», «Поворот запрещен» и некоторыми другими.

Кроме того, в ПДД появились такие понятия, как гибридный автомобиль, электромобиль, уточняется значение термина «островок безопасности» и «разделительная полоса».



