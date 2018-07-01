Колобков: У России есть все шансы выйти в полуфинал ЧМ по футболу

20:56 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские футболисты имеют все шансы попасть в число четырех лучших команд на домашнем чемпионате мира. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

В воскресенье в 1/8 финала турнира сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Впервые в новейшей истории российские футболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

"Мы были уверены, что будет борьба, - признался Колобков. - Предыдущие игры показали, что с испанцами, да и вообще с любой командой на этом чемпионате можно играть. Ребята настолько выложились и настолько устали, что в раздевалке была тишина. Наверное, это была самая тяжелая игра в истории российского футбола".

"Я очень рад, что мы почувствовали, что у нас есть команда, что ребята бьются, даже когда у Кутепова свело ногу, он все равно добежал и выбил. Следующая игра будет примерно такой же, шансы у нас есть. Выход в 1/4 финала - это уже сам по себе большой успех. Надеюсь, сейчас команда получила заряд уверенности, ребята поверили в себя, а дальше играть будет морально легче", - подытожил министр спорта.

В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем встречи между сборными Хорватии и Дании. Матч 1/4 финала пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.