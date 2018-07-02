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Летевший в Таджикистан самолет вернулся в Москву из-за разгерметизации салона - источник

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07:09 02.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет авиакомпании Tajik Air ("Таджик эйр"), летевший из Москвы в Худжанд, экстренно вернулся в Домодедово из-за разгерметизации салона. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На борту самолета произошла разгерметизация. Самолет выработал топливо и произвел посадку в Домодедово", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находился 141 пассажир. Согласно данным портала специализированного портала Flightradar24.com, самолет вернулся в Домодедово около 04:18 мск.

Источник ТАСС в экстренных службах ранее сообщил, что командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке после взлета из аэропорта Домодедово из-за возникших на борту технических неполадок.

Как сообщалось ранее, самолет Boeing 737-300 вылетел из Домодедово в 01:03 мск, развернулся над Рязанской областью и кружил над юго-востоком Подмосковья.

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