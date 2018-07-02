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Россияне смогут сами отменять регистрацию иностранцев на своей жилплощади - "Известия"

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07:49 02.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане России получат возможность отменять регистрацию иностранцев на своей жилплощади без их участия. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" подготовил комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Об этом председатель комитета Сергей Гаврилов рассказал газете "Известия".

Сообщается, что депутаты подготовили уточнение, в котором указали, что основанием для прекращения регистрации может стать "факт убытия иностранного гражданина из места пребывания". Таким образом факт отсутствия станет основанием для прекращения регистрации, и принимающей стороне достаточно будет подать заявление в МВД. Издание отмечает, что форму такого документа и порядок его направления, в том числе в электронном виде, установит само министерство.

Как пояснил газете Гаврилов, в настоящий момент для того, чтобы снять иностранца с учета, есть всего несколько оснований: регистрация такого человека в новом месте, выезд из России, признание регистрации фиктивной или смерть. Исходя из этого, даже потеряв связь с мигрантом, принимающая сторона не может снять его с учета.

В декабре 2017 года вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая внесла поправки в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ". Ряд поправок устанавливал, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания может иметь место не только в жилых, но и в нежилых помещениях. В мае 2018 года Госдума одобрила законопроект в первом чтении.

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