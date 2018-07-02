Власти Британии отрепетировали свои действия на случай смерти королевы
09:05 02.07.2018 Источник: Эхо Москвы
Британские власти провели секретную репетицию собственных действий на случай смерти королевы Елизаветы Второй. Высшие чины правительства, как сообщает The Times, обсудили первые шаги, которые придется сделать после ухода главы монархии.
В случае смерти королевы будет объявлен 10-дневный траур. Его и репетировали высшие британские чины. Репетиция, в которой приняли участие заместитель премьера Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом вместе с руководителем шотландской администрации Дэвидом Манделлом, получила название «Castle Dove». Обсуждалась последовательность заявлений, которые придется делать, когда жизнь самого долгоправящего монарха в истории Великобритании оборвется. Елизавета II возглавляет королевство с 1952 года. До нее рекорд по продолжительности принадлежал королеве Виктории.
Весомого повода для проведения такого рода репетиции в последние недели, казалось, не было. Однако возраст – королеве 92 года – и недавний отказ главы монархии от посещения службы в соборе Святого Павла из-за недомогания, заставляют не откладывать «учения». Предполагается, что после смерти монарха шесть сотен человек соберутся в Букингемском дворце, чтобы услышать имя нового короля. После этого тело покойной будет четыре дня лежать в Вестминстерском дворце, а ее преемник отправится в Шотландию и Уэльс.
Как подчеркивают в Лондоне, репетиция никак не связана с нынешним самочувствием главы Великобритании и сейчас ее жизни ничто не угрожает. Эхо Москвы
Новости
- 09:20 02.07.2018
- Зеехофер хочет уйти в отставку на фоне разногласий с Меркель
- 09:00 02.07.2018
- Порядка 2 тыс. журналистов ожидаются в Хельсинки из-за предстоящей встречи Путина и Трампа
- 08:48 02.07.2018
- На выборах президента Мексики побеждает левый кандидат
- 08:36 02.07.2018
- В июле вступает в силу ряд законодательных нововведений
- 08:24 02.07.2018
- СМИ: США узнали о планах КНДР продолжать ядерные испытания
- 08:12 02.07.2018
- Die Welt: Санкции против европейских концернов не помогут Трампу помешать строительству "Северного потока - 2"
- 08:00 02.07.2018
- Акции против повышения пенсионного возраста прошли в десятках российских городов
- 07:49 02.07.2018
- Россияне смогут сами отменять регистрацию иностранцев на своей жилплощади - "Известия"
- 07:33 02.07.2018
- Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили "режим тишины" - НМ ЛНР
- 07:20 02.07.2018
- С 1 июля вступил в силу "пакет Яровой"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать