Митрохин заявил, что отказался от иска к "Яблоку"

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель московского отделения партии "Яблоко"отказался от обжалования постановления бюро партии, отменившего решение о его выдвижении кандидатом в мэры Москвы, передает корр. ТАСС из зала суда."Сегодня утром я получил электронное письмо от своего доверителя, он отказывается от иска", - сказал представитель Митрохина адвокат Илья Гатикоев в суде, пояснив, что глава московского отделения "Яблока" мотивировал свое решение тем, что не набирает необходимого числа голосов муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в мэры Москвы.