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Митрохин заявил, что отказался от иска к "Яблоку"

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10:20 02.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин отказался от обжалования постановления бюро партии, отменившего решение о его выдвижении кандидатом в мэры Москвы, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Сегодня утром я получил электронное письмо от своего доверителя, он отказывается от иска", - сказал представитель Митрохина адвокат Илья Гатикоев в суде, пояснив, что глава московского отделения "Яблока" мотивировал свое решение тем, что не набирает необходимого числа голосов муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в мэры Москвы.

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