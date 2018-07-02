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Петиция за введение пенсий для молодых набрала 100 тысяч подписей

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16:00 02.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Петиция за введение «пенсии по молодости» набрала 100 тысяч подписей. Текст обращения опубликован на сайте change.org.

Авторы петиции предлагают ежемесячно выплачивать по 15 тысяч рублей всем неработающим гражданам России в возрасте от 14 до 30 лет. В тексте обращения говорится, что молодость — самый прекрасный период в жизни человека.

«Тратить эти драгоценные годы на работу просто непростительно. Пенсия по молодости поможет без оглядки на материальное положение своих родителей путешествовать по стране и всему миру, заводить новые знакомства и новые семьи, а это поможет справиться со сложной демографической ситуацией», — отмечается в петиции.  Говорит Москва

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