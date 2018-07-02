В России может появиться система контроля мобильных телефонов по уникальным кодам
17:12 02.07.2018 Источник: Эхо Москвы
Специальная система контроля мобильных телефонов по уникальным кодам может появиться в России. Это нужно для борьбы с кражами и нелегальным ввозом устройств. Порядочным гражданам это нововведение не нанесет никакого ущерба. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член комитета по безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Концепцию контроля за мобильными устройствами подготовил Экспертный совет при правительстве. Проект одобрила комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества.
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