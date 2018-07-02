Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии
20:40 02.07.2018 Источник: RNS
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала Rustavi2 потребовал вернуть ему грузинское гражданство для того, чтобы снова заняться политикой в стране, передает Sputnik-Грузия.
«Маргвелашвили (действующий президент Грузии) — полный трус, потому что, в первую очередь, он отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне гражданство Грузии», — сказал Саакашвили.
Он также добавил, что нынешняя власть в стране боится его возвращения и участия в президентских выборах, которые состоятся осенью 2018 года. Саакашвили лишился гражданства в 2015 году после того, как получил гражданство Украины. RNS
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