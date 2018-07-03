Делегация Конгресса США встретится с Лавровым, Володиным и Косачевым

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация Конгресса США во вторник проведет в Москве встречи с министром иностранных дел РФ, спикером Госдумыи председателем комитета Совета Федерации по международным делам

Сами сенаторы рассчитывают, что в их программе будут дополнительные пункты. Глава делегации, сенатор от штата Алабамаранее заявил, что надеется на встречу в Москве с президентом России. Но, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства, такая встреча в графике Путина не значится.

Представители Конгресса США начали свой визит в РФ в субботу с посещения Санкт-Петербурга, где в воскресенье знакомились с его достопримечательностями, а в понедельник встретились с губернатором города. Вторник должен стать основным рабочим днем их визита, а в среду, накануне отъезда, они отметят День независимости США в американском посольстве.

Встреча в МИД

На Смоленской площади в понедельник подтвердили встречу конгрессменов с Лавровым. "Да, такая встреча пройдет 3 июля", - сообщили в Департаменте информации и печати министерства. Как ожидается, она состоится утром и с нее начнется программа конгрессменов в Москве.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила надежду на то, что визит конгрессменов США "даст импульс восстановлению полноформатных межпарламентских обменов между нашими странами, которые в свое время были заморожены представителями Конгресса".

Сами американские парламентарии также говорят о необходимости улучшения отношений между Россией и США. Как отметил Шелби на встрече с Полтавченко, хотя Москва и Вашингтон, вероятно, всегда будут конкурентами, при этом им необязательно быть противниками. Кроме того, он высказался за улучшение отношений между двумя странами и выразил мнение, что также настроен президент США, который намерен встретиться со своим российским коллегой на двустороннем саммите в Хельсинки 16 июля.

Парламентский диалог

Делегацию американских сенаторов и конгрессменов в Госдуме будет принимать спикер палаты Вячеслав Володин. Встреча начнется в 13:00 мск, сообщил журналистам первый зампред нижней палаты парламента

В свою очередь глава думского комитета по международным деламотметил, что "это первые российско- американские межпарламентские переговоры в стенах Госдумы с мая 2013 года". По его словам, на Охотном ряду рассчитывают, что визит членов Конгресса США "послужит устойчивой интенсификации парламентских контактов".

"Мы надеемся обсудить все ключевые проблемы двусторонней и международной повестки дня, в том числе сирийского урегулирования, формирования архитектуры безопасности во многих регионах планеты, а также возможные аспекты сотрудничества для размораживания российско- американского диалога и его последующего вывода на нормальную траекторию", - добавил глава комитета.

Переговоры в Совете Федерации пройдут во второй половине дня. С российской стороны в них примут участие представители верхней палаты парламента РФ во главе с Косачевым, который ранее заверил, что и в сенатском корпусе "готовы к диалогу с американскими политиками по проблемным вопросам". "Двусторонний парламентский диалог был прерван не по нашей вине и не по нашей инициативе на несколько лет, и любые шаги к его восстановлению мы можем только приветствовать, полностью отдавая себе отчет в наличии существенных разногласий с коллегами по целому кругу вопросов, - написал сенатор в своем блоге на сайте Совфеда. - Однако мы готовы к их обсуждению и главное, чего хотим избежать любой ценой: конфронтации по незнанию".

Между тем спикер Совета Федерациивыразила надежду на то, что американские законодатели после своего визита откажутся от ряда штампов, связанных с Россией, и, в частности, с ее экономикой, которая, по утверждению ряда западных политиков, терпит крах. "Это продукт русофобской политики, которая проводится в отношении России. Сенаторы должны быть людьми информированными, образованными и очень жаль, что они пользуются такими расхожими примитивными штампами в отношении нашей страны. Я надеюсь, что их поездка в Россию уж точно изменит их мнение", - сказала она в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Матвиенко также рассчитывает, что визит американской делегации послужит началом возобновления парламентских контактов между Россией и США.

Делегация Конгресса

Делегация американских парламентариев находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля. В ее состав входят: сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана, от штата Северная Дакота -, от штата Южная Дакота -, от Канзаса -от Монтаны -, а также член Палаты представителей от штата Техас