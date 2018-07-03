Глава петербургского штаба Навального получил штраф в 300 тысяч рублей

07:36 Источник: РОСБАЛТ

Кординатор штаба политикав Петербургеполучил штраф в 300 тыс. рублей. Об этом сообщается в Twitter штаба.

Октябрьский районный суд признал Михайлова виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) за акцию 5 мая.

В начале июня активиста арестовали на 25 суток за участие в акции «Он нам не царь». Михайлова должны были освободить 29 июня, однако в этот день ему предъявили новый протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП за акцию 5 мая. Затем в тот же день его все же освободили в зале Октябрьского райсуда. Тогда суд вернул материалы полиции для устранения недостатков.