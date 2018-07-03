Трамп хочет поговорить с Путиным один на один - CNN
09:05 03.07.2018 Источник: Коммерсант.ru
Как сообщает CNN, президент США Дональд Трамп хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным один на один до того, как к ним присоединятся другие члены делегаций. Присутствовать при этом, по данным телеканала, будут только переводчики.
Такую же встречу с глазу на глаз господин Трамп устроил и в Сингапуре с Ким Чен Ыном, отмечает CNN. Они в течение часа общались один на один, а затем пригласили на переговоры помощников.
Лидеры двух стран проведут встречу 16 июля в Финляндии. Коммерсантъ
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