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Трамп хочет поговорить с Путиным один на один - CNN

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09:05 03.07.2018 Источник: Коммерсант.ru

Как сообщает CNN, президент США Дональд Трамп хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным один на один до того, как к ним присоединятся другие члены делегаций. Присутствовать при этом, по данным телеканала, будут только переводчики.

Такую же встречу с глазу на глаз господин Трамп устроил и в Сингапуре с Ким Чен Ыном, отмечает CNN. Они в течение часа общались один на один, а затем пригласили на переговоры помощников.

Лидеры двух стран проведут встречу 16 июля в Финляндии. Коммерсантъ

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