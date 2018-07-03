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Волгоградские реестровые казаки получат льготы при аренде земли

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11:05 03.07.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

Депутаты Волгоградской областной Думы намерены поддержать проект регионального закона, который даст местным казачьим обществам право арендовать земельные участки без проведения торгов. Обязательным условием при этом является использование арендуемой земли исключительно для сельхозпроизводства, а также сохранения местных традиций и образа жизни казаков.

Согласно законопроекту, земельные участки без проведения торгов могут быть предоставлены только в границах той территории, на которой казачье общество осуществляет свою уставную деятельность. Причем, предлагаемая льгота будет распространяться на невостребованные в настоящее время земли. По мнению депутатов, это будет способствовать вовлечению невостребованных земель в хозяйственный оборот.

Как сообщили «НГ» в областном Заксобрании, претендовать на аренду земельных участков без торгов могут только реестровые казачьи общества (сегодня таковых в регионе около 70).

Авторы законопроекта (областной Комитет по делам национальностей и казачества) считают, что принятие нового закона будет способствовать комплексному развитию сельских территорий, созданию новых рабочих мест, а также обеспечит экономическую независимость казачьих обществ.

Андрей Серенко 

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