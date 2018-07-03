Встреча депутатов Думы с делегацией конгресса США будет закрытой по просьбе американцев

11:32 Источник: Российская газета

В Госдуме состоится встреча депутатов с делегацией Конгресса США - по просьбе американской стороны разговор будет происходить в закрытом для прессы режиме. В этом вопросе ГД пошла навстречу конгрессменам, сообщил журналистам спикер ГосдумыВстреча состоится сегодня днем, с российской стороны в ней примут участие сам Володин, а также первый вице-спикер Госдумыи главы ряда комитетов. Прибывшую в РФ делегацию конгрессменов из США возглавляет председатель комитета Конгресса США по ассигнованиям