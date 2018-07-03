СК предъявил обвинение главе карельского "Мемориала" Дмитриеву
17:00 03.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следствие предъявило обвинение руководителю карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву по делу о насильственных действиях сексуального характера. Об этом во вторник ТАСС сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Карелии Виталий Коновалов.
"Дмитриеву предъявлено обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", - сказал Коновалов.
Дмитриев был арестован 15 декабря 2016 года, а 27 января 2018 года вышел из СИЗО под подписку о невыезде. По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена кустарным способом.
В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.
14 июня Верховный суд Карелии по результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор первой инстанции и направил дело в городской суд Петрозаводска на пересмотр в новом составе. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
27 июня правозащитник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На следующий день Петрозаводского городской суд отправил его под стражу на два месяца. Адвокат Дмитриева подал апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии с требованием отменить решение горсуда и изменить меру пресечения на домашний арест. Дата ее рассмотрения не назначена.
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