СК предъявил обвинение главе карельского "Мемориала" Дмитриеву

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие предъявило обвинение руководителю карельского "Мемориала"по делу о насильственных действиях сексуального характера. Об этом во вторник ТАСС сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Карелии Виталий Коновалов."Дмитриеву предъявлено обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", - сказал Коновалов.Дмитриев был арестован 15 декабря 2016 года, а 27 января 2018 года вышел из СИЗО под подписку о невыезде. По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена кустарным способом.В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.14 июня Верховный суд Карелии по результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор первой инстанции и направил дело в городской суд Петрозаводска на пересмотр в новом составе. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.27 июня правозащитник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На следующий день Петрозаводского городской суд отправил его под стражу на два месяца. Адвокат Дмитриева подал апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии с требованием отменить решение горсуда и изменить меру пресечения на домашний арест. Дата ее рассмотрения не назначена.