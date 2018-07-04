ЕСПЧ обязал Россию выплатить долги по облигациям Советского Союза
08:06 04.07.2018
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял положительное решение по иску обладателей облигаций СССР от 1982 года, которые добивались от России выплаты долга. Однако, как отметили в суде, реальные суммы компенсации в 1,8 тыс. евро присуждены только троим из 15 истцов. Дело в том, что не все обратившиеся в суд смогли предоставить полную информацию о происхождении облигаций. Кроме указанной суммы компенсации они получат и выплату за моральный вред, но их размеры не сообщаются. Всем остальным ЕСПЧ постановил возместить судебные издержки суммой от 30 до 1500 евро. Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в беседе с RT высказал мнение о том, что Москва может и не признать вынесенные ЕСПЧ решение. ИА EADaily
Новости
- 08:12 04.07.2018
- МИД: Россия обладает возможностями для создания альтернативного интернета
- 07:48 04.07.2018
- В России повысили госпошлины за водительские права и загранпаспорт
- 07:36 04.07.2018
- Военные ДНР и общественники из РФ доставили в прифронтовую Александровку около тонны гуманитарной помощи
- 07:24 04.07.2018
- РСТ сообщает о проблемах с заселением клиентов "Натали Турс" в отели
- 07:12 04.07.2018
- Медведев проведет встречу с ректорами российских вузов
- 07:00 04.07.2018
- Полиция сообщила об отравлении двух человек неизвестным веществом близ Солсбери
- 00:05 04.07.2018
- ЧМ-2018. Сборная Англии присоединилась к группе четвертьфиналостов
- 22:20 03.07.2018
- Авторы итальянской версии Wikipedia протестуют против новых барьеров по авторским правам
- 20:40 03.07.2018
- Премьер Израиля приедет в Москву для переговоров с Путиным
- 19:45 03.07.2018
- В РФ пустили конгрессмена США, находящегося в санкционном списке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать