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Новости

ЕСПЧ обязал Россию выплатить долги по облигациям Советского Союза

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08:06 04.07.2018

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял положительное решение по иску обладателей облигаций СССР от 1982 года, которые добивались от России выплаты долга. Однако, как отметили в суде, реальные суммы компенсации в 1,8 тыс. евро присуждены только троим из 15 истцов.

Дело в том, что не все обратившиеся в суд смогли предоставить полную информацию о происхождении облигаций. Кроме указанной суммы компенсации они получат и выплату за моральный вред, но их размеры не сообщаются. Всем остальным ЕСПЧ постановил возместить судебные издержки суммой от 30 до 1500 евро.

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в беседе с RT высказал мнение о том, что Москва может и не признать вынесенные ЕСПЧ решение. ИА EADaily

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