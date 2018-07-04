ЕСПЧ обязал Россию выплатить долги по облигациям Советского Союза

08:06

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял положительное решение по иску обладателей облигаций СССР от 1982 года, которые добивались от России выплаты долга. Однако, как отметили в суде, реальные суммы компенсации в 1,8 тыс. евро присуждены только троим из 15 истцов.

Дело в том, что не все обратившиеся в суд смогли предоставить полную информацию о происхождении облигаций. Кроме указанной суммы компенсации они получат и выплату за моральный вред, но их размеры не сообщаются. Всем остальным ЕСПЧ постановил возместить судебные издержки суммой от 30 до 1500 евро.