0
0
334
Новости

СМИ: Отбивший пенальти от Месси исландский вратарь перейдет в клуб "Карабах"

Добавить в избранное

08:48 04.07.2018 Источник: Lenta.ru

Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон перейдет в клуб «Карабах» из Азербайджана. Об этом 4 июля сообщает портал azerisport.com.

Условия контракта Халльдоурссона с «Карабахом» не разглашаются. Последним клубом 34-летнего игрока был датский «Раннерс», за который он играл с 2016 года.

На чемпионате мира 2018 года Халльдоурссон в составе сборной Исландии провел три матча на групповом этапе. В первом туре его команда сыграла вничью с Аргентиной — 1:1. По ходу матча Халльдоурссон отбил пенальти в исполнении нападающего Лионеля Месси.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 04.07.2018
Сын лидера ИГ убит в Сирии при столкновении с российскими войсками - Reuters
0
192
09:20 04.07.2018
Большинство АЗС недоливают топливо - ФАР
0
254
09:05 04.07.2018
Эксперты Bank of America предупредили о вероятном "новом кризисе 1998 года"
0
488
09:00 04.07.2018
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС
0
308
08:33 04.07.2018
В Кронштадте восстановят снесенный в 1932 году Андреевский собор
0
343
08:24 04.07.2018
Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда
0
579
08:12 04.07.2018
МИД: Россия обладает возможностями для создания альтернативного интернета
0
512
08:06 04.07.2018
ЕСПЧ обязал Россию выплатить долги по облигациям Советского Союза
0
548
07:48 04.07.2018
В России повысили госпошлины за водительские права и загранпаспорт
0
446
07:36 04.07.2018
Военные ДНР и общественники из РФ доставили в прифронтовую Александровку около тонны гуманитарной помощи
0
437

Возврат к списку