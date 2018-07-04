СМИ: Отбивший пенальти от Месси исландский вратарь перейдет в клуб "Карабах"
08:48 04.07.2018 Источник: Lenta.ru
Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон перейдет в клуб «Карабах» из Азербайджана. Об этом 4 июля сообщает портал azerisport.com. Условия контракта Халльдоурссона с «Карабахом» не разглашаются. Последним клубом 34-летнего игрока был датский «Раннерс», за который он играл с 2016 года. На чемпионате мира 2018 года Халльдоурссон в составе сборной Исландии провел три матча на групповом этапе. В первом туре его команда сыграла вничью с Аргентиной — 1:1. По ходу матча Халльдоурссон отбил пенальти в исполнении нападающего Лионеля Месси.
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