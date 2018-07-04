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Госдума не поддержала запрет продажи алкоголя гражданам, не достигшим 21-летнего возраста

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14:12 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий продажу алкоголя гражданам, не достигшим 21-летнего возраста. Законопроект инициировал член Совета Федерации Антон Беляков, нижняя палата парламента рассматривала законопроект без участия автора.

Сейчас продажа алкогольной продукции запрещена несовершеннолетним, то есть лицам, не достигшим 18 лет.

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