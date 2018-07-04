Глава МГИК Горбунов: От борьбы за пост мэра Москвы сами отказались 26 кандидатов из 33
14:22 04.07.2018
Большая часть потенциальных кандидатов на пост мэра Москвы сами предпочли не вступать в реальную предвыборную борьбу. По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, из 33 политиков, сообщивших о своих мэрских амбициях, 26 «отказались от участия в выборах мэра Москвы, заявив об этом публично или не став предоставлять документы». Напомним, 3 июля в 18.00 был завершен прием документов, требуемых для регистрации в качестве кандидата в столичные градоначальники. Нужные материалы предоставили шесть потенциальных кандидатов, из которых только пять набрали нужное для регистрации количество подписей муниципальных депутатов: нынешний мэр Сергей Собянин (самовыдвиженец), Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ) и Михаил Балакин («Союз горожан»). Оппозиционер Дмитрий Гудков («Гражданская инициатива») собрал лишь 76 подписей муниципальных депутатов, при том, что преодолеть муниципальный фильтр можно набрав 110 подписей. Выборы мэра Москвы запланированы на 9 сентября.
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