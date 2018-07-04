Более 78% украинцев не доверяют Порошенко
16:00 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 78% украинцев не одобряют работу президента Петра Порошенко, а 70% недовольны работой правительства Владимира Гройсмана. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса центра социальных исследований "София", опубликованные на его сайте.
Согласно опросу, 49,1% респондентов совсем не одобряют работу президента Украины, 29,2% - скорее не одобряют. При этом положительно о его работе отозвались только 12,8% опрошенных, 3,7% заявили, что полностью довольны деятельностью нынешнего главы государства. Еще 5,2% респондентов вообще затруднились ответить.
Опрос также показал, что 37,9% респондентов совсем не одобряют работу правительства страны, 32,3% - в большей степени недовольны деятельностью кабмина, 18,4% - скорее одобряют ее, 3,2% - полностью одобряют, 8,2% респондентов затруднились ответить.
Украинцам в ходе соцопроса также задавали вопрос, в правильном ли направлении идут дела в стране. В итоге 38,7% ответили, что однозначно в неправильном, 26,4% - скорее в неправильном, 11,9% - скорее в правильном, 2,8% - однозначно в правильном. Еще 14,6% считают, что события идут в обоих направлениях, а 5,6% не смогли ответить на данный вопрос.
Опрос проводился с 18 по 29 июня. Были опрошены 2008 совершеннолетних жителей во всех областях Украины на подконтрольной Киеву территории методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
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