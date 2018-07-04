0
0
189
Новости

Более 78% украинцев не доверяют Порошенко

Добавить в избранное

16:00 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 78% украинцев не одобряют работу президента Петра Порошенко, а 70% недовольны работой правительства Владимира Гройсмана. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса центра социальных исследований "София", опубликованные на его сайте.

Согласно опросу, 49,1% респондентов совсем не одобряют работу президента Украины, 29,2% - скорее не одобряют. При этом положительно о его работе отозвались только 12,8% опрошенных, 3,7% заявили, что полностью довольны деятельностью нынешнего главы государства. Еще 5,2% респондентов вообще затруднились ответить.

Опрос также показал, что 37,9% респондентов совсем не одобряют работу правительства страны, 32,3% - в большей степени недовольны деятельностью кабмина, 18,4% - скорее одобряют ее, 3,2% - полностью одобряют, 8,2% респондентов затруднились ответить.

Украинцам в ходе соцопроса также задавали вопрос, в правильном ли направлении идут дела в стране. В итоге 38,7% ответили, что однозначно в неправильном, 26,4% - скорее в неправильном, 11,9% - скорее в правильном, 2,8% - однозначно в правильном. Еще 14,6% считают, что события идут в обоих направлениях, а 5,6% не смогли ответить на данный вопрос.

Опрос проводился с 18 по 29 июня. Были опрошены 2008 совершеннолетних жителей во всех областях Украины на подконтрольной Киеву территории методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:12 04.07.2018
Более половины россиян считают, что стране следует присоединиться к G7
0
53
15:32 04.07.2018
КС РФ обязал полицию реагировать на правонарушения, предусмотренные законами регионов
0
258
15:12 04.07.2018
МВД подготовило закон о получении российского гражданства соотечественниками из-за рубежа
0
344
15:00 04.07.2018
План приема в вузы увеличен на 9 тысяч мест - Медведев
0
343
14:32 04.07.2018
Российско-китайские отношения являются незаменимыми - Си Цзиньпин
0
388
14:22 04.07.2018
Глава МГИК Горбунов: От борьбы за пост мэра Москвы сами отказались 26 кандидатов из 33
0
377
14:12 04.07.2018
Госдума не поддержала запрет продажи алкоголя гражданам, не достигшим 21-летнего возраста
0
463
14:00 04.07.2018
Анкара пообещала поставить Киеву беспилотники - СНБО Украины
0
543
13:32 04.07.2018
Английского болельщика задержали в Москве за надпись на памятнике
0
486
13:20 04.07.2018
Siri перебила главу Минобороны Великобритании во время выступления в парламенте
0
720

Возврат к списку