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Новости

В России проведут комплексный мониторинг качества бензина

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17:12 04.07.2018 Источник: RNS

Росстандарт и Роскачество проведут комплексный мониторинг качества бензина в России, сообщает пресс-служба Роскачества.

«Не так давно состоялись общественные слушания с участием представителей правительства, где уже были сформированы задачи по комплексному мониторингу качества бензина. Роскачество проведет проверку качества бензина совместно с Росстандартом, пилотный проект стартует летом 2018 года», — отмечает организация.

Исследование пройдет по нескольким направлениям: на фальсификацию, соответствие бензина заявленному октановому числу, наличие присадок, качественные характеристики топлива, а также недолив бензина. Всего будет исследовано более 30 параметров.  RNS

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