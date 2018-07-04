В России проведут комплексный мониторинг качества бензина
17:12 04.07.2018 Источник: RNS
Росстандарт и Роскачество проведут комплексный мониторинг качества бензина в России, сообщает пресс-служба Роскачества.
«Не так давно состоялись общественные слушания с участием представителей правительства, где уже были сформированы задачи по комплексному мониторингу качества бензина. Роскачество проведет проверку качества бензина совместно с Росстандартом, пилотный проект стартует летом 2018 года», — отмечает организация.
Исследование пройдет по нескольким направлениям: на фальсификацию, соответствие бензина заявленному октановому числу, наличие присадок, качественные характеристики топлива, а также недолив бензина. Всего будет исследовано более 30 параметров. RNS
Новости
- 17:40 04.07.2018
- Два человека погибли при столкновении поезда и грузовика в Ростовской области
- 17:00 04.07.2018
- Путин подписал поправки в бюджет на 2018 год
- 16:32 04.07.2018
- Экономические санкции ЕС против России будут продлены на полгода 6 июля - источник
- 16:12 04.07.2018
- Более половины россиян считают, что стране следует присоединиться к G7
- 16:00 04.07.2018
- Опрос: Более 78% украинцев не доверяют Порошенко
- 15:32 04.07.2018
- КС РФ обязал полицию реагировать на правонарушения, предусмотренные законами регионов
- 15:12 04.07.2018
- МВД подготовило закон о получении российского гражданства соотечественниками из-за рубежа
- 15:00 04.07.2018
- План приема в вузы увеличен на 9 тысяч мест - Медведев
- 14:32 04.07.2018
- Российско-китайские отношения являются незаменимыми - Си Цзиньпин
- 14:22 04.07.2018
- Глава МГИК Горбунов: От борьбы за пост мэра Москвы сами отказались 26 кандидатов из 33
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать