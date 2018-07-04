Названа дата и место встречи делегаций России, Украины и ЕС по газу

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, Украина и Евросоюз договорились, что переговоры по газу состоятся 17 июля в Берлине, сообщил ТАСС источник в Еврокомиссии.

О возможности переговоров сообщалось и ранее, но дата и место согласовывались. В частности, обсуждалась возможность проведения встречи в Вене.