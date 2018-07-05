Двух человек возле Солсбери отравили "Новичком" - полиция
07:00 05.07.2018 Источник: Газета.Ru
Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу заявил, что два гражданина Великобритании, которые были отравлены в городе Эймсбери в районе Солсбери, пострадали от того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Sky News.
По его словам, полиция пока не обладает информацией, как именно отравились пострадавшие.
Он также добавил, что Скотланд-Ярд пока не видит связи между делом Скрипалей и отравлением в Эймсбери.
Ранее заместитель главы полиции графства Уилтшир Пол Миллз заявил, что в Эймсбери при отравлении неизвестным веществом пострадали два местных жителя, которые являются гражданами Великобритании. Газета.Ru
Новости
- 07:32 05.07.2018
- Госдума меняет правила посещения пациентов реанимации
- 07:20 05.07.2018
- Сербия опровергла заявку на поставку С-300
- 07:05 05.07.2018
- Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив для иностранных судов с нефтью
- 22:57 04.07.2018
- Порошенко заявил, что князь Владимир крестил не Русь, а Украину
- 21:47 04.07.2018
- Трамп предложил Европе сделку по пошлинам на автомобили
- 21:15 04.07.2018
- Главы всех стран НАТО проведут отдельную встречу с президентами Грузии и Украины
- 20:05 04.07.2018
- Россия получила от Сербии официальную заявку на поставку комплексов С-300
- 19:30 04.07.2018
- Посольство РФ в Лондоне не посылало приглашение Терезе Мэй на ЧМ-2018
- 19:15 04.07.2018
- Полиция: Пострадавшие в Эймсбери остаются в критическом состоянии
- 19:00 04.07.2018
- В "Нафтогазе" утверждают, что суд в Швейцарии возобновил арест акций обоих "Северных потоков"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать