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Двух человек возле Солсбери отравили "Новичком" - полиция

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07:00 05.07.2018 Источник: Газета.Ru

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу заявил, что два гражданина Великобритании, которые были отравлены в городе Эймсбери в районе Солсбери, пострадали от того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, полиция пока не обладает информацией, как именно отравились пострадавшие.

Он также добавил, что Скотланд-Ярд пока не видит связи между делом Скрипалей и отравлением в Эймсбери.

Ранее заместитель главы полиции графства Уилтшир Пол Миллз заявил, что в Эймсбери при отравлении неизвестным веществом пострадали два местных жителя, которые являются гражданами Великобритании. Газета.Ru

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