0
0
201
Новости

Сербия опровергла заявку на поставку С-300

Добавить в избранное

07:20 05.07.2018 Источник: РБК

Власти Сербии не отправляли России запросов на поставку зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщается на сайте Минобороны страны.

Глава оборонного ведомства Сербии Александр Вулин заявил, что страна «отлично сотрудничает» с Россией, но информация о покупке С-300 не соответствует действительности. РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

07:32 05.07.2018
Госдума меняет правила посещения пациентов реанимации
0
54
07:05 05.07.2018
Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив для иностранных судов с нефтью
0
272
07:00 05.07.2018
Двух человек возле Солсбери отравили "Новичком" - полиция
0
274
22:57 04.07.2018
Порошенко заявил, что князь Владимир крестил не Русь, а Украину
0
1035
21:47 04.07.2018
Трамп предложил Европе сделку по пошлинам на автомобили
0
1446
21:15 04.07.2018
Главы всех стран НАТО проведут отдельную встречу с президентами Грузии и Украины
0
1214
20:05 04.07.2018
Россия получила от Сербии официальную заявку на поставку комплексов С-300
0
1222
19:30 04.07.2018
Посольство РФ в Лондоне не посылало приглашение Терезе Мэй на ЧМ-2018
0
1271
19:15 04.07.2018
Полиция: Пострадавшие в Эймсбери остаются в критическом состоянии
0
1163
19:00 04.07.2018
В "Нафтогазе" утверждают, что суд в Швейцарии возобновил арест акций обоих "Северных потоков"
0
1258

Возврат к списку