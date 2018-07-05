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Новости

Во французском Нанте задержали 11 человек после новой серии беспорядков

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10:20 05.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

11 человек задержаны после новой волны беспорядков во французском Нанте. Массовые акции начались в городе на западе страны после того, как в ходе проверки документов полицейский застрелил местного жителя.

Как передаёт телеканал BFM, среди заключённых под стражу четверо несовершеннолетних. Задержанных обвиняют в совершении насилия, закидывании снарядами сотрудников полиции и попытках поджога. Говорит Москва

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