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В Минкомсвязи и МВД выступили против уголовной ответственности за репосты

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11:00 05.07.2018 Источник: Эхо Москвы

В Минкомсвязи и МВД выступили против уголовной ответственности за репосты и лайки в интернете. Декриминализацию статьи обсуждали накануне на совещании Общероссийского народного фронта. О том, что репосты и лайки не должны быть поводом для возбуждения уголовных дел заявил представитель Минкомсвязи, замдиректора департамента госполитики в области СМИ Арсений Недяк. С аналогичным мнением выступил и замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Владимир Макаров.

Законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в июне был внесён в Госдуму. Верховный суд рекомендовал доработать этот документ. Эхо Москвы

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