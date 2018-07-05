0
0
241
Новости

Волгоградские либералы предлагают назвать именем Бориса Немцова открытый к ЧМ-2018 городской парк

Добавить в избранное

17:00 05.07.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

park050718-t.jpg
Фото автора
Активисты Волгоградского отделения «Открытой России» и региональной организации ПАРНАСа начали агитацию среди горожан в поддержку своей инициативы присвоить имя убитого в 2015 году оппозиционного политика Бориса Немцова новому городскому парку. «В Волгограде к Чемпионату мира-2018 открыли новый парк. Администрация города предложила всем принять участие в голосовании и выбрать для него название. Идея нашей команды – назвать парк именем Бориса Немцова», – говорится в обращении оппозиционеров.

По словам руководителя волгоградской «Открытой России», сопредседателя областной организации ПАРНАСа Романа Зайцева, «есть шанс, что Волгоград, увековечив память яркого политика, может встать в один ряд с Вашингтоном и Вильнюсом и продемонстрировать свое отношение к политическому насилию и террору».

Андрей Серенко

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:12 05.07.2018
Указ о присвоении Кириенко звания Героя России был подписан в первых числах марта 2018 г. - источник
0
148
16:45 05.07.2018
Дмитрий Мазуров провел встречу с Героем России Владимиром Шамановым
0
187
16:32 05.07.2018
Суд в индийском штате приравнял животный мир к юридическому лицу
0
304
16:12 05.07.2018
Перевооружение РВСН на новые ракетные комплексы завершится к 2027-2028 году
0
340
16:00 05.07.2018
Австрия предложила прекратить прием заявок на получение убежища на территории ЕС - СМИ
0
390
15:32 05.07.2018
Европарламент не стал принимать проект реформы об авторском праве в интернете
0
570
15:12 05.07.2018
В РФ будет введен акциз на кальянную смесь
0
501
15:00 05.07.2018
Угрозы пошлинами со стороны США в Китае назвали "психологическим террором"
0
554
14:32 05.07.2018
Вандалы залили краской монумент советским воинам в Вене
0
504
14:12 05.07.2018
Госдума опубликовала информацию о пенсионном обеспечении депутатов
0
1413

Возврат к списку