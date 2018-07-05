Волгоградские либералы предлагают назвать именем Бориса Немцова открытый к ЧМ-2018 городской парк

17:00 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

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Активисты Волгоградского отделения «Открытой России» и региональной организации ПАРНАСа начали агитацию среди горожан в поддержку своей инициативы присвоить имя убитого в 2015 году оппозиционного политика Бориса Немцова новому городскому парку. «В Волгограде к Чемпионату мира-2018 открыли новый парк. Администрация города предложила всем принять участие в голосовании и выбрать для него название. Идея нашей команды – назвать парк именем Бориса Немцова», – говорится в обращении оппозиционеров.

По словам руководителя волгоградской «Открытой России», сопредседателя областной организации ПАРНАСа Романа Зайцева, «есть шанс, что Волгоград, увековечив память яркого политика, может встать в один ряд с Вашингтоном и Вильнюсом и продемонстрировать свое отношение к политическому насилию и террору».

Андрей Серенко