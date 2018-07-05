Волгоградские либералы предлагают назвать именем Бориса Немцова открытый к ЧМ-2018 городской парк
17:00 05.07.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online
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По словам руководителя волгоградской «Открытой России», сопредседателя областной организации ПАРНАСа Романа Зайцева, «есть шанс, что Волгоград, увековечив память яркого политика, может встать в один ряд с Вашингтоном и Вильнюсом и продемонстрировать свое отношение к политическому насилию и террору».
Андрей Серенко
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