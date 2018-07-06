На Украине переселенцу из Донецка порвали рот в наказание за русскую речь
08:00 06.07.2018
В Сумской области шахтеру-переселенцу из Донецка разорвали рот и бросили под автомобиль в наказание за разговоры на русском языке. Инцидент произошел в селе Буймер Тростянецкого района. По словам супруги пострадавшего Вячеслава Рожкова Лидии, на ее мужа напали, когда он выходил из магазина. Односельчане потребовали от мужчины разговаривать на украинском языке, а потом вытащили его на дорогу. «Они его вытащили на проезжую часть около магазина, начали разрывать ему рот. Сначала их было трое, а потом оказалось, что их вообще девять. Они его начали класть под машину, начали его переезжать», — заявила Лидия. «Донбасс сегодня» (видео)
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