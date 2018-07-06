На Украине переселенцу из Донецка порвали рот в наказание за русскую речь

08:00

В Сумской области шахтеру-переселенцу из Донецка разорвали рот и бросили под автомобиль в наказание за разговоры на русском языке. Инцидент произошел в селе Буймер Тростянецкого района.

По словам супруги пострадавшего, на ее мужа напали, когда он выходил из магазина. Односельчане потребовали от мужчины разговаривать на украинском языке, а потом вытащили его на дорогу.