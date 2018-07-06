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Новости

Греф не ожидает новых мировых экономических кризисов в ближайшее время

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14:12 06.07.2018 Источник: RNS

Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает, что в ближайшее время могут произойти мировые экономические кризисы, хотя на эту тему происходит много спекуляций. Об этом он рассказал журналистам на международном конгрессе Сбербанка по кибербезопасности.

«Такой легкий вопрос, можно я на него отвечу быстро. Я не ожидаю никаких глобальных срывов сейчас, я считаю, что много на эту тему спекуляций», — сказал он.  RNS

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