На Землю могут упасть обломки советской межпланетной станции "Венера"
16:32 06.07.2018 Источник: Эхо Москвы
Через несколько лет на Землю могут упасть обломки советской межпланетной станции «Венера». Она была запущена в космос в 1972-ом году. Впрочем, академик Российской академии космонавтики Александр Железняков уверен, что это не представляет серьезной угрозы.
По словам астрономов, точно определить время и место падения обломков станции не представляется возможным. Эхо Москвы
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