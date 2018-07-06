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На Землю могут упасть обломки советской межпланетной станции "Венера"

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16:32 06.07.2018 Источник: Эхо Москвы

Через несколько лет на Землю могут упасть обломки советской межпланетной станции «Венера». Она была запущена в космос в 1972-ом году. Впрочем, академик Российской академии космонавтики Александр Железняков уверен, что это не представляет серьезной угрозы.

По словам астрономов, точно определить время и место падения обломков станции не представляется возможным. Эхо Москвы

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