Литовец пытался захватить крейсер "Аврора" и выстрелить из пушки
21:43 06.07.2018 Регион: Санкт-Петербург, Россия Источник: РОСБАЛТ
В Санкт-Петербурге задержали 40-летнего гражданина Литвы, который пытался захватить крейсер «Аврора», передает «Росбалт» со ссылкой на портал «Мегаполис».
Житель Клайпеды намеревался выстрелить из пушки. Его задержали и вызвали «скорую помощь».
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