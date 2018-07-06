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Литовец пытался захватить крейсер "Аврора" и выстрелить из пушки

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21:43 06.07.2018 Регион: Санкт-Петербург, Россия Источник: РОСБАЛТ

В Санкт-Петербурге задержали 40-летнего гражданина Литвы, который пытался захватить крейсер «Аврора», передает «Росбалт» со ссылкой на портал «Мегаполис».

Житель Клайпеды намеревался выстрелить из пушки. Его задержали и вызвали «скорую помощь».


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