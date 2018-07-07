Америка не тронет власть в КНДР, если все ядерные силы корейцев будут уничтожены
11:00 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и КНДР подчеркнули важность достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова и создания гарантий сохранения северокорейского режима. Об этом в субботу, как сообщило агентство Киодо, заявила пресс- секретарь Госдепартамент США Хизер Нойерт по итогам прошедших в Пхеньяне переговоров госсекретаря Майкла Помпео с руководством КНДР.
Отмечается, что на прошедших в Пхеньяне переговорах, стороны подчеркнули важность осуществления трех целей: полной денуклеаризации Корейского полуострова, создания гарантий сохранения северокорейского режима и репатриации останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-1953 годах.
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