Америка не тронет власть в КНДР, если все ядерные силы корейцев будут уничтожены

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и КНДР подчеркнули важность достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова и создания гарантий сохранения северокорейского режима. Об этом в субботу, как сообщило агентство Киодо, заявила пресс- секретарь Госдепартамент США Хизер Нойерт по итогам прошедших в Пхеньяне переговоров госсекретаря Майкла Помпео с руководством КНДР.

Отмечается, что на прошедших в Пхеньяне переговорах, стороны подчеркнули важность осуществления трех целей: полной денуклеаризации Корейского полуострова, создания гарантий сохранения северокорейского режима и репатриации останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-1953 годах.