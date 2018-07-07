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Ближайших родственников экс-президента Армении объявили в розыск

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16:45 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян и его дочь Ани, которые обвиняются в незаконном обогащении и уклонении от декларации имущества, объявлены в розыск. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Специальной следственной службы республики.

"Решением суда в отношении Левона Саргсяна в качестве меры пресечения избран арест, а в отношении Ани Саргсян и ее брата Нарека - подписка о невыезде. Левон и Ани Саргсян объявлены в розыск", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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